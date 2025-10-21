Olga i doktor Sever uživali na spoju! Šimun naišao na njih u restoranu - njegov izraz lica govori više od riječi

Znatiželjna da sazna više o Andriji, Olga ga je upitala o izboru karijere. "Kako to da si se odlučio na pedijatriju?" zanimalo ju je. Andrija je isprva ponudio šaljiv odgovor. "Jednostavno, odbili su me za specijalizaciju kirurgije", rekao je kroz smijeh.

No, iza duhovite fasade krila se mnogo dublja i dirljivija istina. "Šalim se, naravno", priznao je. "Istina je mnogo jednostavnija. Uvijek sam htio imati hrpu djece." Na neizgovoreno pitanje zašto, ako toliko želi djecu, još uvijek nema svoju, Andrija je ponudio iznenađujuće ranjiv odgovor. "Htio sam sa svojom bivšom, ali ona to nije htjela", otkrio je. "I onda sam shvatio da ona nije bila prava."