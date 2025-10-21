Emisije
Sjene prošlosti

Olga i doktor Sever uživali na spoju! Šimun naišao na njih u restoranu - njegov izraz lica govori više od riječi

Olga i Andrija su uživali u operi, a nakon toga su proveli vrijeme zajedno na večeri

RTL.hr
21.10.2025 21:00

Znatiželjna da sazna više o Andriji, Olga ga je upitala o izboru karijere. "Kako to da si se odlučio na pedijatriju?" zanimalo ju je. Andrija je isprva ponudio šaljiv odgovor. "Jednostavno, odbili su me za specijalizaciju kirurgije", rekao je kroz smijeh.

No, iza duhovite fasade krila se mnogo dublja i dirljivija istina. "Šalim se, naravno", priznao je. "Istina je mnogo jednostavnija. Uvijek sam htio imati hrpu djece." Na neizgovoreno pitanje zašto, ako toliko želi djecu, još uvijek nema svoju, Andrija je ponudio iznenađujuće ranjiv odgovor. "Htio sam sa svojom bivšom, ali ona to nije htjela", otkrio je. "I onda sam shvatio da ona nije bila prava."

Šimun, Sjene prošlosti
Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U jednom trenutku u restoran je ušao Šimun koji ih je odmah ugledao, a njegov izraz lice govori više od riječi.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

