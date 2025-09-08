Emisije
Sjene prošlosti

Olga i Šimun prekinuli nakon žestoke svađe! 'Marta će uvijek biti između nas. Ti se uvijek daš izmanipulirati'

Svađa između Olge i Šimuna u seriji 'Sjene prošlosti' završila je prekidom

08.09.2025 20:30

Na Olginom otvorenju klinike, Marta je iznenadila svojim gestom i poslala tortu. Kada je Olga shvatila da je to Martino iznenađenje, njezina reakcija bila je burna. Počela je nekontrolirano urlati, što je naljutilo Šimuna, koji je ubrzo počeo zamjerati Olgi zbog njezine reakcije, što je dovelo do žustre svađe između njih.

Olga je uvjerena da je ovo još jedna od Martinih spletki, dok je Šimun smatrao da je Olga pretjerano reagirala te da je svojom histerijom samo dodatno osramotila sebe. "Ti si jedan od najinteligentnijih ljudi koje poznajem, ali si ujedno i najgluplji. Ti se uvijek daš izmanipulirati. Marta je monstrum i ona neće stati dok me ne uništi. Kako to ne vidiš?" ljutito mu je poručila Olga. "Oprosti, ali ne vidim", odgovorio je Šimun.

FOTO: RTL

Olga mu je tada ispričala kako je u zatvoru primila prijetnje od Marte, koja joj je rekla da će je uništiti. Šimun joj je, međutim, odgovorio da je provjerio taj poziv. "Što si rekao?! Ti si išao provjeravati?! Što ti sebi umišljaš, tko si ti?" izderala se Olga na njega. "Ti si me natjerala na to svojim suludim ponašanjem", odgovorio je Šimun.

Olga, razočarana, nije mogla suzdržati emocije. "Znaš što me najviše boli? Što sam mislila da si ti taj čovjek koji će uvijek biti uz mene, čak i kada ne razumiješ sve. Šimune, to je ljubav. Ti nisi tu za mene i ne mogu se boriti s tobom i s njom. Ovo nema smisla. Mi nemamo smisla. Ti misliš da sam ja luda," rekla je, osjećajući da je izgubila podršku koju je očekivala.

FOTO: RTL

Šimun joj je odgovorio: "Kako to neću misliti? Pogledaj se! Pogledaj svoje ponašanje, nitko ti normalan ne bi vjerovao." Na to mu je Olga hladno odgovorila: "Marta će uvijek stajati između mene i tebe. Gotovo je. Vrati se svojoj ženi, ne zanimaš me."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

