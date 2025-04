Olga ima novu poslovnu ponudu: 'Znam, zvuči ishitreno, ali vjeruj mi'

Olgi je došla prijateljica, a ponudila joj je posao. ''Znam da si sad na porodiljnom dopustu i da nisi u tome, ali imam jedan poslovni prijedlog'', rekla je Olgi. ''Znači, Filip i ja smo razgovarali o našoj budućnosti, ne samo privatno nego i o poslovnim stvarima. S obzirom na to da smo istih struka, smo došli do zaključka da bismo željeli imati nešto svoje. Točnije, privatnu polikliniku'', objasnila je, a Olga je komentirala da je to poprilično ambiciozan potez.