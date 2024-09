Olga između dvije vatre! Marina Fernandez našalila se s kolegama na setu: 'Pronađi uljeza'

Naime, Marina se nalazi u ljubavnom trokutu u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' . Dok je Tomo njezin bivši dečko i suprug njezine (ne)prijateljice Paule, Šimun je onaj s kojim u sadašnjici gradi prisniji odnos. Problem je u tome što je on također suprug njezine (ne)prijateljice - Marte.

Šimun, odnosno glumac Jasmin Mekić, o svojoj je ulozi govorio za RTL.hr. "Jako je važno imati tu simbiozu u kreaciji, Jelena i ja je imamo. No, i sve kolege s kojima sam do sad glumio. To možemo primijeniti i na bilo koje drugo zanimanje. Cijela se ekipa potrudila, scenarij je jako pitak za nas glumce što je nama jako važno. Ne moramo se puno truditi, u smislu da moramo preformulirati neku rečenicu. Sve ide svojim lijepim tokom i svi se trude i zato vjerujem u ovaj projekt", rekao je Jasmin Mekić.