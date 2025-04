Olga je još jednom dokazala da joj je empatija jača strana! Evo što je ponudila Ines

Ines je do neba zahvalna Olgi što ju je spasila od lošeg muškarca, a sada su bliskije nego ikada. Zbog toga je Olga Ines odlučila ponuditi nešto što se ne može odbiti. "Imam puno ruke posla oko Danijela jer je on još mali... Mislim da bi bilo dobro da ti preuzmeš moj ured dok se ne vratim. Ako bi ikome ustupila ovaj prostor onda si to isključivo ti", rekla je Olga Ines. Ona je bila oduševljena.

"Olga, predivna si", rekla je Ines.