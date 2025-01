Olga je trudna, ali tko je otac djeteta?

Olga je doznala za nju nasretnije vijesti na svijetu. Trudna je! Iako je cijeloga života mislila da u tome neće uspjeti, izgleda kako se to polako ostvaruje. Već se zamišlja s djetetom. Trudnoću je sada potvrdio i njezin ginekolog koji je čuo bebine otkucaje srca.

Ginekolog ju je upitao za oca djeteta. ''Bi li mogli o tome neki drugi put'', odgovorila mu je Olga smireno.

Olga je trenutačno u dobrim odnosima sa Šimunom te se mnogi pitaju je li upravo on otac. No, tajanstvena Olga u ovoj fazi to ne želi otkriti.

