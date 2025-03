Olga Karla pozvala na red: 'Lažov i prevarant! Zašto si lagao da ga poznaješ?'

Karlo je odlučio priznati Olgi da zna kako je protiv njega, to jest protiv toga da dobije koncesiju za restoran. ''Čujem da imaš stanovito mišljenje o tome da ja preuzimam restoran. Ne znam, nisi se dojmila tako kada smo ti i ja o tome razgovarali'', rekao joj je Karlo, a ona mu je rekla da su se okolnosti promijenile.

''Zapravo bolje rečeno, ljudi unutar tih okolnosti su se promijenili'', rekla je Olga. ''Ne želim da Edin restoran vode lažovi i prevaranti. Ma da, tebe uopće nije briga za to, s obzirom na to da ti ne znaš ništa o Edi'', pojasnila je. Karla je, pak, zanimalo što ga je to odalo.