Olga na ultrazvuku po prvi put čula bebine otkucaje srca: 'Pogledaj, beba je tu'

Marta je napokon uspjela razgovarati uživo s Elom, a zanimalo ju je je li sigurna da je Olga zbilja mrtva. ''Sigurna. Mrtva da ne može biti mrtvija'', odgovorila joj je Ela.

Za to vrijeme je Olga bila na ultrazvuku abdomena kod prijatelja ginekologa. ''Ma je li to moguće? Nakon toliko pokušaja bez rezultata, ha? Nego da te pitam, jesi li probala nešto novo ili?'', upitao ju je ginekolog, a one je odgovorila da nije. ''Ja sam već potpuno izgubila svaku nadu'', odgovorila mu je Olga, a on je komentirao kako je to onda pravo malo čudo.

Marta je upitala Elu nije li joj žao što više nema, a ona je hladnokrvno odgovorila da nije, šokirana što je takvo nešto uopće pita. ''Počinjem sumnjati da tebi je'', rekla joj je. ''Ela, to je smrt, to je kraj života – nema nazad. Olge više nema'', objašnjavala je Marta.