Olga napokon otkrila tko je otac djeteta: 'Tako je kako je'

''Bilo pa prošlo'', rekla je kratko. Na sve to je Ines komentirala kako bi Olga trebala razgovarati s psihijatrom. Zatim joj je Olga rekla sretne vijesti. ''Ines, trudna sam'', rekla je smireno. ''Dobit ću bebicu'', dodala je Olga, a Ines nije mogla sakriti svoju sreću.

''Pa ja bih bila van sebe da sam sudjelovala u takvoj nesreći. Rekla mi je Davorka da je auto kompletno uništen pa ti možeš biti sretna da si izvukla živu glavu'', nastavila je Ines zabrinuto, a Olga ju je smirivala kako to nije ništa.

''Ideš, kako sam sretna zbog tebe, ja ću se rasplakati. Evo ide suzica'', komentirala je Ines sretno pa su tako obje zaplakale. ''Ne mogu si pomoći – dobit ćeš bebicu, kako sam sretna'', ponovila je Ines i upitala je je li Šimun tata.

''Da, nije uopće reagirao jer mu nisam rekla... Nismo više skupa, shvatila sam da me ne voli. Vjeruj mi Ines, tako je kako je'', rekla je Olga. Na sve to joj je Ines rekla da je glupa. ''Ne da te voli nego te previše voli. Svaki put kad te vidi se ozari kao da je Boga vidio i ako ti to ne vidiš onda si glupa'', objasnila joj je Ines.

