Olga odbila Šimunov poklon, njemu je to sumnjivo: 'Čega se bojiš?'

Šimun je posjetio Olgu, a to nju baš nije razveselilo. "Što ti radiš ovdje? Zar si nismo sve rekli?", pitala ga je.

Htio je da popije jednu čašicu s njim. "I više me nikad nećeš vidjeti u životu. Pustit ću te na miru, obećavam", istaknuo je. Ona je to odbila. "Ne, ne smijem. Uzimam antibiotike i ne mogu ih miješati s alkoholom", rekla mu je. Njega je zanimalo zašto pije antibiotike. "Šimune, imam posla. Možeš se sam ispratiti", odbrusila mu je Olga.

On to nije htio učiniti. "Molim te, ostavi me na miru", naljutila se Olga. "Čega se bojiš?", zanimalo je Šimuna. Komentirao je da se nešto događa.