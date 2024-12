Olga oštro prozvala Edu: 'Nešto tu ne štima. Jeste li ti i Marta zajedno?'

Profesor Edo posjetio je Olgu, koja mu je iskreno rekla što sve misli o njegovom odnosu s Martom. "Ne razumijem kakva je to vaša povezanost. Ta karma koja vas veže, što je to?", upitala ga je.

"Kada je Marta prvi put slagala o nama onda je izgledalo kao da se cijeli svijet srušio. Boljelo je. No, kada se drugi put dogodi takva stvar, čovjek shvati da to nije toliko strašno. Dapače. Mogu ti reći da me ovaj put čak i zabavlja", rekao je Edo, misleći na incident koji se dogodio na Milinom rođendanu.

"Nešto tu ne štima, poznajem te jako dobro, a poznajem i Martu. Reci mi što vas dvoje izvodite", rekao je.