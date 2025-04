Olga otkrila Ines istinu o njezinom mužu: 'To nije istina, ljubomorna si pa uništavaš veze oko sebe'

Olga je otkrila Ines nezgodnu istinu o njezinom Filipu. ''Filip se ponio neprimjereno prema Davorki...'', rekla joj je. ''Upucavao joj se, dirao je... Uglavnom, Davorki je bilo jako nelagodno. Nešto slično je i Šimun vidio u restoranu između Filipa i konobarice'', rekla je, a Ines nije povjerovala u to. ''Ma nemoj, to nije istina. Stvarno ne znam zašto lažeš'', rekla je. ''Ljubomorna si – je li to?'', upitala ju je Ines.

''Ljubomorna si zato jer Filip i ja imamo tako savršenu vezu. Ljubomorna si jer ne možeš sa Šimunom ostvariti normalan odnos i onda što? Uništavaš veze oko sebe'', rekla je Ines, a Olga joj je pokušala objasniti da joj to govori jer joj je stalo do nje i jer se brine jer joj je prijateljica.