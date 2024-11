Olga pokleknula pred emocijama i nazvala Šimuna: Ovi zaljubljeni pogledi tope srce

"Bila sam s curama vani pa smo sad došle doma", objasnila mu je Olga. Šimun joj je rekao da čudno zvuči i zanimalo ga je da li je pila. "Malčice samo", odgovorila mu je Olga. "Neka si. Hoćeš da dođem do tebe? Mogu ti donijeti neku klopu da dođeš sebi", predložio je Šimun.

"Vidi ti njega. Došao bi Šimun do mene u gluho doba noći", komentirala je Olga. Šimun je istaknuo da je ona njega nazvala usred noći. Olga mu je objasnila da je to nešto sasvim drugo. "Olga, zašto me zoveš? Jesam li ti nedostajao?", pitao ju je.

"Ni najmanje. A ja tebi?", rekla mu je Olga. "Nimalo", odgovorio je Šimun. Poželjeli su jedno drugome laku noć.

