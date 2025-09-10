Emisije
Sjene prošlosti

Olga pomrsila planove! Martin luksuzni trgovački centar možda neće zaživjeti

Marta je sazvala Odbor kako bi se glasalo o izgradnji trgovačkog centra, no Olga je iznenada stigla i pomrsila njezine planove

RTL.hr
10.09.2025 20:30

Marta je sazvala Odbor kako bi se glasalo o izgradnji trgovačkog centra, no Olga je iznenada stigla i pomrsila njezine planove. "Olga, kako to da si došla? Mislila sam da ti odlaziš?" upitala je Marta. "Odlazim? Pa zašto? Obožavam ovaj kvart!" odgovorila je Olga.

"Mislim da ću sada češće dolaziti ovdje. To je, ipak, moja građanska dužnost", dodala je Olga te vidno naljutila Martu.

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kada je došlo vrijeme za glasanje, Olga je iznenada odlučila preispitati odluku o trgovačkom centru. "Mislim da nismo dovoljno detaljno razmotrili sve ponude. Također, bilo bi dobro da uzmemo u obzir mišljenja drugih članova odbora", poručila je Olga.

Kada joj je Veronika rekla da su oni već raspravili o tome, Olga je poručila: "Ne draga Veronika, mi nismo raspravljali o tome, mi smo obaviješteni."

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olga je tada iznijela novi prijedlog: "Naišla sam na prijedlog jedne lokalne inicijative koja predlaže prenamjenu prostora u kulturno-edukativni centar. Manje profita, ali mnogo više koristi za zajednicu." "Olga, to je nerealno! Moramo razmišljati strateški", odvratila je Marta.

Na to su drugi članovi Odbora predložili da se svi prijedlozi još jednom detaljno pregledaju, a Olga je dodala: "Predlažem da odgodimo glasanje i da sljedeći sastanak održimo na neutralnom terenu. Tako će svi slobodnije iznijeti svoja mišljenja."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

