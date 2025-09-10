Olga pomrsila planove! Martin luksuzni trgovački centar možda neće zaživjeti

Marta je sazvala Odbor kako bi se glasalo o izgradnji trgovačkog centra, no Olga je iznenada stigla i pomrsila njezine planove

Marta je sazvala Odbor kako bi se glasalo o izgradnji trgovačkog centra, no Olga je iznenada stigla i pomrsila njezine planove. "Olga, kako to da si došla? Mislila sam da ti odlaziš?" upitala je Marta. "Odlazim? Pa zašto? Obožavam ovaj kvart!" odgovorila je Olga. "Mislim da ću sada češće dolaziti ovdje. To je, ipak, moja građanska dužnost", dodala je Olga te vidno naljutila Martu.

Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kada je došlo vrijeme za glasanje, Olga je iznenada odlučila preispitati odluku o trgovačkom centru. "Mislim da nismo dovoljno detaljno razmotrili sve ponude. Također, bilo bi dobro da uzmemo u obzir mišljenja drugih članova odbora", poručila je Olga. Kada joj je Veronika rekla da su oni već raspravili o tome, Olga je poručila: "Ne draga Veronika, mi nismo raspravljali o tome, mi smo obaviješteni."

Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL