Olga ponizila Martu na njezinoj zabavi: 'Vrijeme je da si priznaš'

Olga se susrela s Anom, Martom i Paulom nakon dugo vremena i to na Martinoj zabavi u novoj kući. Ana je spomenula Olgino dijete sa Šimunom i Edinu smrt. Olga joj je rekla da ne govori Edino ime.

Marta se požalila da joj Olga stalno pokušava naškoditi. "Najvažniji zadatak je da me maltretira gdje god stigne", rekla je. Olga joj je odbrusila da ona nju ne pušta na miru.

"Priznaj, bijesna si jer se Šimun i ja nismo rastali", istaknula je Marta. "Mene to uopće ne dira. Vidiš, Šimun ne želi s tobom zbog tebe, a ne zbog mene i mislim da je vrijeme da ti to sebi priznaš. Ja u životu imam svog sina i to mi je dovoljno. Nitko mi više ne treba", rekla joj je Olga.