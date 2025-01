Olga priznala Marti ono što nijedna žena ne želi čuti: 'Zaljubili smo se, nisam znala da je tvoj muž'

Olga i Marta našle su se u istom automobilu i to nikako nije krenulo dobro. ''Izaći ćeš van kad ti i ja iskreno porazgovaramo, Marta'', rekla joj je, a Marta je pristala na takav iskren razgovor.

''Onda za početak, kad si upoznala Šimuna?'', upitala ju je, a to je pitanje posebno razveselilo Olgu. ''Upoznala sam Šimuna jedno jutro kad sam trčala u šumi i naravno nisam znala da je tvoj muž. Tek kasnije, kad sam vas vidjela skupa, spojila sam dva i dva. Nisam onda ništa napravila, ali moram priznati da mi se jako svidio. Međutim, kad sam saznala da je tvoj muž, ja sam se jednostavno povukla'', priznala je Olga, a Marta ju je upitala sarkastično znači li to da je on nju zapravo ganjao...