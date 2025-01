Olga provocirala Martu kao nikad prije: 'Ti si htjela da postanem anđeo, da se ovako ispalim u nebo!'

''Zajedno smo to odlučili jer je ipak to najbolje za sve. Naravno, Mili neće biti lako, ali će se s vremenom i ona naviknuti'', objasnila je Marta. Olga je pak komentirala kako ona ipak misli da se njih dvoje neće razvesti. ''Zašto bi se i razveli kad ste tako dobar par'', nastavila je Olga i rekla joj kako nikad nisu imale vremena za razgovor.

''Mislila sam je to neka naša fora – ti i ja sjedimo i pričamo gluposti o tome što znamo i ne znamo. Te su gluposti upravo temelj našeg prijateljstva'', objasnila je Olga. ''Nemam ja vremena za to tvoje ludilo, ajde zaustavi auto. Zašto voziš izvan grada?'', upitala je Marta Olgu sad već uplašeno, no Olga se nije dala smesti.

''Zapravo, znaš što sam ti htjela reći – da sam skoro umrla'', nastavila je Olga s provokacijama uz histerično smijanje. ''Ali zapravo ne moram jer ti to već znaš'', dodala je. Marta joj je rekla da si ne umišlja da je ona anđeo. ''Pa da, ti si htjela da ja postanem anđeo, da se ovako ispalim u nebo'', zaključila je Olga.

Propuštene epizode serije 'Sjene prošlosti' pogledajte na platformi Voyo.