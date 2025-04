Olga razgovara s Mirom da ostavi Paulu na miru: 'Vidim da je imaš na piku...'

Paula je rekla Olgi da je Miro uznemirava prijetnjama i ucjenama te je zamolila da ona razgovara s njim. ''Došla sam vidjeti koga vraga izvodiš s Paulom...'', rekla je Olga Miri, a on joj je odgovorio kako ne zna na što misli. ''Gle, istina je da mi Paula nije najdraža osoba na svijetu, ali vidim da je imaš na piku'', objasnila mu je Olga i upitala ga zašto joj je prijetio da će joj uništiti brak.

''Ne znam otkud Pauli ta ideja'', komentirao je. ''Mislim da je dosta ceremonije'', rekla je Olga, a zanimalo ju je što mu to znači s obzirom na to da je zaručen za Blanku. ''Što želiš od Paule?'', pitala je. ''Ako Paula ima neki problem, može slobodno doći to riješiti sa mnom'', objasnio je Miro, a Olga se složila da je istina da je to njihova stvar. ''Zato ne moraš brinuti o njoj'', komentirao je.