Olga se ispričala doktoru Severu: 'Krivo sam vas procijenila. Počnimo ispočetka'

icon-close

Sve je počelo Olginom neočekivanom gestom. Pristupivši doktoru Severu, jasno je dala do znanja da je došla s jednim ciljem – ispričati se. "Zapravo, da, zaboravila sam ispriku", započela je, prekidajući svaku potencijalnu nelagodu. "Ovo danas je bilo nepotrebno i jako mi je žao što sam se ponijela bezobrazno i krajnje neprofesionalno." Njezina isprika nije bila samo formalnost. Priznala je da je korijen problema ležao u njezinoj vlastitoj percepciji. "Krivo sam vas procijenila", izjavila je iskreno, aludirajući na napetosti koje su ih pratile od prvog susreta na parkingu, incidenta koji je oboma ostao u neugodnom sjećanju. Spomenula je i optužbe vezane za Filipa, priznajući da joj je zbog svega "strašno neugodno".

icon-expand Olga i doktor Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Doktor Sever isprva je bio suzdržan, gotovo iznenađen njezinom gestom. "Hvala, ali niste trebali zbog toga ni dolaziti. Nisam navikao da mi se pacijenti i kolege ispričavaju nakon neke bezazlene prepirke", rekao je, umanjujući težinu sukoba. Ipak, priznao je da je njihov odnos krenuo pogrešnim putem: "Shvaćam. Otkad smo se upoznali na parkingu, sve je pogrešno." "Čujte, Ines mi je rekla da ste s njom razgovarali i moram priznati da je to baš jedna lijepa i ljudska gesta od vas". otkrila je Olga, dajući mu do znanja da je upravo taj postupak srušio zid koji je izgradila oko njega. Dirnut njezinim riječima, Andrija je odlučio napraviti korak dalje i predložiti da formalnosti ostave po strani. "Olga, kako bi bilo da vi i ja prijeđemo na ti?" upitao je, nudeći temelje za opušteniji i prisniji odnos.

icon-expand Doktor Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL