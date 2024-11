Olga se poigrala s naivnim Tomom: 'Nekako iz dana u dan preživljavam'

Tomo je došao k Olgi i iznenadio je svojim riješima. "Gle, Olga, ja sad ne mogu Paulu ostaviti. Ne, ozbiljno. Ona je labilna i.. Ali tako ti to ide u braku. Idu usponi pa idu padovi", objasnio joj je.

Olgu je to nasmijalo. "Tomo, mislim da je vrijeme da ideš sada", rekla mu je. "Dobro", složio se on.

Olga nije mogla vjerovati što čuje. "Čekaj, ti si sad stvarno ozbiljan?", rekla mu je. "Pa da, pitam te možeš li ti to podnijeti ili?", odgovorio joj je Tomo.

"Iskreno, nije mi lako, znaš, ali evo, nekako iz dana u dan preživljavam. Ali nemoj se ti brinuti o meni. Ti pazi na sebe. Ja ću stisnuti zube i bit ću ja dobro", istaknula je Olga.

Počela se smijati, no Tomo je mislio da plače. "Bit će sve ok", tješio ju je. No onda je shvatio da se šali. Olga mu je rekla da normalno da se šali. "Sve je u redu", rekla mu je Olga.