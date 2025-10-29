Emisije
Sjene prošlosti

Olga se probudila u bolnici! Šimun joj pružio podršku: 'Uvijek ću biti uz tebe. Uvijek'

Nakon teškog dana, Olga je otvorila oči i probudila se u bolničkom krevetu

RTL.hr
29.10.2025 21:15

Uz nju je sjedio zabrinuti Šimun. Kada ga je ugledala, tiho je izgovorila: "Tu si." Šimun joj je s toplinom u glasu odgovorio: "Naravno da sam tu, uvijek ću biti tu. Uvijek." Marta je stajala na vratima sobe, gledajući Olgu s pogledom punim žaljenja, a zatim je tiho otišla.

Sutradan, Olga je napustila bolnicu, umorna, ali s nadom u srcu jer je jedva čekala ponovno vidjeti Danijela.

Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

Olga spasila Martu! 'Skočila je i spasila me. Auto je udario nju umjesto mene'

