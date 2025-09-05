Emisije
Sjene prošlosti

Olga shvatila da je Marta ta koja joj je poslala tortu pa krenula urlikati: 'Svi ste u opasnosti!'

Na Olgino otvorenje klinike, Marta je poslala svoju tortu. Kada je Olga shvatila da je to Martino iznenađenje, počela je nekontrolirano urlikati

RTL.hr
05.09.2025 21:20

Sve to pokazat će nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Što se događa s Martom? Čini li vam se u novoj sezoni - potpuno drugačija? Evo i zašto

Olga otkrila Šimunu nešto što se Marti nikako neće svidjeti: 'Milu volim kao da je moja'

