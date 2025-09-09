Olga šokirala Šimuna odlukom o selidbi: 'Ja odlazim, a ti to možeš prihvatiti ili ne'

Šimun se nadao pomirenju s Olgom nakon što ga je nazvala, no ubrzo je doživio hladan tuš. "Danijel i ja odlazimo iz Zagreba", poručila mu je Olga čim je stigao u restoran.

"Kamo odlazite? Na put?", upitao je zbunjeni Šimun. "Selimo se. Sve ću ti objasniti", odgovorila je Olga.

"Ne razumijem. Što ćeš mi objasniti? Da napuštaš Zagreb samo zato što smo se jednom posvađali?", rekao joj je Šimun, a Olga je odgovorno dodala: "Jednom smo se posvađali? Jednom, Šimune! Pa mi smo stalno u svađi. Konstantno. I ta svađa uvijek uključuje tu istu osobu koja je stalno između nas, i tako će biti uvijek. To je sada kristalno jasno. Ja ne želim živjeti tako."