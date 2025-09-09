Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Olga šokirala Šimuna odlukom o selidbi: 'Ja odlazim, a ti to možeš prihvatiti ili ne'

Šimun se nadao pomirenju s Olgom nakon što ga je nazvala, no ubrzo je doživio hladan tuš

RTL.hr
09.09.2025 21:00

Šimun se nadao pomirenju s Olgom nakon što ga je nazvala, no ubrzo je doživio hladan tuš. "Danijel i ja odlazimo iz Zagreba", poručila mu je Olga čim je stigao u restoran.

"Kamo odlazite? Na put?", upitao je zbunjeni Šimun. "Selimo se. Sve ću ti objasniti", odgovorila je Olga.

"Ne razumijem. Što ćeš mi objasniti? Da napuštaš Zagreb samo zato što smo se jednom posvađali?", rekao joj je Šimun, a Olga je odgovorno dodala: "Jednom smo se posvađali? Jednom, Šimune! Pa mi smo stalno u svađi. Konstantno. I ta svađa uvijek uključuje tu istu osobu koja je stalno između nas, i tako će biti uvijek. To je sada kristalno jasno. Ja ne želim živjeti tako."

Šimun, Sjene prošlosti
Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Ti mene napuštaš zbog Marte?", upitao ju je Šimun. "Šimune, ja sam zbog te žene skoro završila u zatvoru. Ne želim više živjeti u strahu od toga što će ona učiniti sljedeće", odgovorila je Olga.

"Znači, rješenje je da mi uzmeš sina i odeš? Ti si našla pričati o Marti, ista si. Bez ikakvog razloga uzimaš dijete i odlaziš tko zna gdje", ljutito je rekao Šimun. "Kao prvo, Šimune, sada razgovaramo, što znači da nisam samo nestala. A kao drugo, više nikad nemoj uspoređivati mene s tom ženom. Ja odlazim, a ti to možeš prihvatiti ili ne", odgovorila mu je odlučno Olga.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Šimun Olga
Sjene prošlosti

Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu! 'Za uspomenu na još jednog frajera kojeg nisi mogla zadržati'

Sjene prošlosti

Tajna iz prošlosti! Miro ucijenio Paulu kako bi spasio Blanku: 'Dobro razmisli. Imaš vremena do sutra ujutro'

Moglo bi te zanimati

Je li odustala od svega? Olga se želi odseliti i napustiti Šimuna

Od školske ljubavi do neobuzdane strasti! Evo kako je odnos Marte i Karla preživio godine i iskušenja

Drama pred školom! Paula i Tomo se sukobili u javnosti: 'Sve znam, poštedi me'

Marta i Karlo se prepustili strastima! U krevetu razmjenjivali slatke riječi: 'Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad'

Olga i Šimun prekinuli nakon žestoke svađe! 'Marta će uvijek biti između nas. Ti se uvijek daš izmanipulirati'

Ples, osmijeh i sreća! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina zasjali na veseloj proslavi vjenčanja