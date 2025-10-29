Olga spasila Martu! 'Skočila je i spasila me. Auto je udario nju umjesto mene'

icon-close

Dok se Olga bori za život nakon što je herojski spasila Martu, Šimunove optužbe odjekuju snažno. Sve je započelo na groblju. Prema Martinim riječima, žustra svađa s Olgom prethodila je kobnom trenutku. "Bili smo na groblju i počeli smo se svađati. Olga je krenula, a ja sam krenula za njom", ispričala je Marta, vidno potresena. Rasprava ih je odvela s groblja ravno na cestu. Iznenada, niotkuda, pojavio se automobil. No, ono što je uslijedilo nije bila obična nesreća. Marta tvrdi da je vozilo išlo ravno prema njoj. "Taj auto krenuo je na mene", otkrila je šokantan detalj.

icon-expand Šimun i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U tom presudnom trenutku, dok se činilo da je tragedija neizbježna, Olga je donijela hrabru odluku. "Olga je skočila i... spasila me. Auto je udario nju umjesto mene", s knedlom u grlu prepričala je Marta. Nakon udarca, Olga je ostala nepomično ležati na cesti, a vozač je, prema izjavama okupljenih svjedoka, pobjegao s mjesta nesreće. Dok se Marta borila sa šokom i osjećajem krivnje, hitna pomoć odvela je Olgu u bolnicu, gdje je započela njezina bitka za život. "Kad sam se osvijestila, ležala je na cesti. Ljudi su se skupili, rekli su da je vozač pobjegao", dodala je Marta.

icon-expand Šimun i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Vijest o nesreći i Olginom stanju potpuno je slomila Šimuna. Njegov dolazak u bolnicu nije donio utjehu, već erupciju bijesa usmjerenu prema Marti. Odbijajući svaki njezin pokušaj kontakta, hladno joj je odbrusio: "Ne diraj me. Nikada ti nisam trebao vjerovati. Ti si čisto zlo." Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':