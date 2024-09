Olgina večera promijenit će sve: Razotkrivene tajne uništit će prijateljstvo Marte, Paule i Ane!

Umorni Šimun isprva se opire izlasku s Martom, no na kraju pristane otići na večeru tek kad čuje tko je organizira, a iako večer krene u dobrome smjeru, sitne provokacije sve više podižu tenzije...

Za to vrijeme, kad su to najmanje očekivale, Olga je spremna za svoju predstavu. "Slučajno" razotkrije Martine i Pauline laži vezane za Matin preljub i to pred šokiranom Anom.

Iako posve iznenađena razvojem situacije, Marta se uspije snaći, no žestoka svađa četiri prijateljice promijenit će sve što su godinama gradile. Klanovi i bliski odnosi pucaju, a igra osvete počinje!

Kako je izgledala napeta večera kod Olge, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

