Sjene prošlosti

Omiljeni Mato! Zvijezda 'Sjena prošlosti' Janko Rakoš danas slavi 51. rođendan

Glumca Janka Rakoša gledatelji su pratili u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', a danas slavi 51. rođendan

RTL.hr
19.08.2025 15:55

Janko Rakoš, jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca, danas slavi svoj 51. rođendan, a njegova karijera koja traje već desetljećima i dalje je u punom zamahu. Uz brojne uloge na televiziji i u kazalištu, Rakoš je jedan od članova glumačke ekipe hit serije 'Sjene prošlosti' u kojoj tumači ulogu Mate, supruga ubijene Ane, koju je glumila Ana Maras Harmander.

U ovom projektu, koji ujedinjuje talentirane glumce poput Marine Fernandez (Olga), Jelene Perčin (Marta) i Dajane Čuljak (Paula), Rakoš je još jednom dokazao svoju svestranost. Iako se javnost često sjeća njegovih uloga na ekranu, Rakoš je i uspješan kazališni glumac i režiser, a njegove profesionalne želje danas su uglavnom povezane s režijom i autorskim projektima.

Mato, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Mladi glumci na početku karijere mogu imati neke želje, a to se zapravo vrlo rijetko ostvaruje. Na svu sreću, količina dramskih tekstova, predstava, serija i filmova toliko je velika da glumci ipak tijekom karijere odigraju veliki broj uloga za koje nisu ni znali da će im biti drage, bitne i izazovne. Pero Kvrgić jednom je rekao, ako iza tebe ostanu tri uloge koje pamtiš i po kojima te se pamti dobio si stvarno puno od svog glumačkog života", kazao je.

Druga sezona, ističu iz produkcijskog tima, bit će još napetija, no sve djeliće slagalice ipak će, kažu, ostaviti gledateljima koji će ih polako otkrivati.

Mato, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Gledatelji svakako moraju dočekati i pogledati! Druga sezona donosi sve ono što je publika voljela - napetost, intrige, jake likove, ali ide još dublje. Istražujemo što se događa kad moralni kompasi likova počnu pucati pod pritiskom ambicija, ljubavi, osvete. U nastavku serije doznat ćemo tko je ubijen, a tko je ubojica. Dok će nekima razotkrivanje istine napokon donijeti mir, drugima će srušiti temelje života", ističe izvršna producentica Iva Grahor.

Novu sezonu 'Sjena prošlosti' ne propustite ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

Sjene prošlosti

