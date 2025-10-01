Opasan put bez povratka! Blanka i Miro promijenili identitet i krenuli u bijeg

Suočeni s neizbježnom pravdom, Blanka i Miro donose sudbonosnu odluku – napustiti sve što poznaju i pobjeći u nepoznato

icon-close

Nakon niza neuspjelih pokušaja da Blanku spasi od zatvora, Miro shvaća da im je jedina preostala opcija bijeg. Miro, vođen nepokolebljivom ljubavlju, spreman je na najveću žrtvu. "Za tebe? Da", odgovara bez oklijevanja na Blankino pitanje bi li doista ostavio sve. Plan je riskantan, ali nužan – trebaju prijeći granicu, stvoriti nove identitete i započeti iznova. Jedan od najupečatljivijih segmenata epizode je trenutak u kojem Blanka i Miro biraju svoja nova imena. "Što ja znam... Stella? Onako kao zvijezda", predlaže Blanka. Miro s oduševljenjem prihvaća, govoreći joj: "Pa ti si moja zvijezda."

icon-expand Blanka i Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Njegov odabir imena nosi dozu dječje nostalgije i humora, prisjećajući se kako je kao klinac htio da ga zovu "Direktor... svemira." Ipak, za prezime biraju nešto sa zajedničkim značenjem – Oskar. "Čekaj, Oskar se zove klub u kojem smo se mi upoznali", shvaća Miro Plan bijega, međutim, ne teče glatko. Kontaktiraju posrednika za izradu lažnih dokumenata, no ubrzo nailaze na prepreku – nedostatak novca. U trenutku kada se čini da je sve izgubljeno, Blanka povlači očajnički potez. Skida s ruke skupocjeni nakit i nudi ga kao jamstvo. "Uzmite ovo, to vrijedi više od ovog što vam dugujemo", govori.

icon-expand Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL