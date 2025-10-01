Emisije
Sjene prošlosti

Opasan put bez povratka! Blanka i Miro promijenili identitet i krenuli u bijeg

Suočeni s neizbježnom pravdom, Blanka i Miro donose sudbonosnu odluku – napustiti sve što poznaju i pobjeći u nepoznato

RTL.hr
01.10.2025 09:00

Nakon niza neuspjelih pokušaja da Blanku spasi od zatvora, Miro shvaća da im je jedina preostala opcija bijeg. Miro, vođen nepokolebljivom ljubavlju, spreman je na najveću žrtvu. "Za tebe? Da", odgovara bez oklijevanja na Blankino pitanje bi li doista ostavio sve. Plan je riskantan, ali nužan – trebaju prijeći granicu, stvoriti nove identitete i započeti iznova.

Jedan od najupečatljivijih segmenata epizode je trenutak u kojem Blanka i Miro biraju svoja nova imena. "Što ja znam... Stella? Onako kao zvijezda", predlaže Blanka. Miro s oduševljenjem prihvaća, govoreći joj: "Pa ti si moja zvijezda."

Blanka i Miro, Sjene prošlosti
Blanka i Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Njegov odabir imena nosi dozu dječje nostalgije i humora, prisjećajući se kako je kao klinac htio da ga zovu "Direktor... svemira." Ipak, za prezime biraju nešto sa zajedničkim značenjem – Oskar. "Čekaj, Oskar se zove klub u kojem smo se mi upoznali", shvaća Miro

Plan bijega, međutim, ne teče glatko. Kontaktiraju posrednika za izradu lažnih dokumenata, no ubrzo nailaze na prepreku – nedostatak novca. U trenutku kada se čini da je sve izgubljeno, Blanka povlači očajnički potez. Skida s ruke skupocjeni nakit i nudi ga kao jamstvo. "Uzmite ovo, to vrijedi više od ovog što vam dugujemo", govori.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Epizoda završava s Blankom i Mirom koji u rukama drže svoje nove živote. Napuštaju sve – firmu, dom, prijatelje – i kreću na put bez povratka.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

