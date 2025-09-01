Otkriveno što se dogodilo u noći krvavog noža! 'Istina je da se ta priča nije mogla sretno završiti'

Nakon što je policija zatekla Olgu s krvavim nožem u rukama, odvedena je na ispitivanje. Iako je bila šokirana, Olga je odlučila sve ispričati inspektorima

Nakon što je policija zatekla Olgu s krvavim nožem u rukama, odvedena je na ispitivanje. Iako je bila šokirana, Olga je odlučila sve ispričati inspektorima. "Otišla sam do Marte zbog cijele situacije oko Milinog skrbništva", započela je Olga, prisjećajući se cijelog incidenta.

icon-expand Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U kući su bile Olga, Marta i Viktorija. "Ove vaše prijetnje su potpuno besmislene. Ako ne prestanete, idem odmah reći Šimunu", rekla je Olga. Tada je Viktorija iznenada izvukla nož i zaprijetila: "Ne idete vi nikamo. Nisam kao vi, nisam osigurana do kraja života. Meni je voda došla do grla i hoću svoje novce. Ili ćete mi platiti, ili ćete obje ovdje završiti na podu, izbodene do smrti." Marta i Olga su je pokušale smiriti i natjerati da spusti nož, no Viktorija je i dalje bijesno zahtijevala novac. Marta je pokušala smiriti situaciju: "Viktorija, tu mi je mobitel i mogu ti odmah prebaciti novac, samo spusti nož", rekla je. Viktorija je popustila i dozvolila joj da uzme mobitel, ali je prijetila da mora ispuniti dogovor.

Međutim, umjesto da prebaci novac na račun, Marta je nazvala policiju. Viktorija je odmah shvatila što se događa i napala je. Olga je inspektorima ispričala: "Marta je opet pokušala nadigrati sve. Kad je Viktorija shvatila da je Marta zvala policiju, sve se dogodilo tako brzo. Zamahnula je nožem..." Tada su se Marta i Viktorija počele agresivno otimati za nož, a Viktorija je, u tom sukobu, ubola Martu koja je pala na pod.

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL