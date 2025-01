Ovaj tjedan u 'Sjenama prošlosti' bio je velika prekretnica, pogotovo za Olgu: Ovo su ključni trenuci

Olga je trudna

''Ma je li to moguće? Nakon toliko pokušaja bez rezultata, ha? Nego da te pitam, jesi li probala nešto novo ili?'', upitao je Olgu ginekolog, a one je odgovorila da nije. ''Ja sam već potpuno izgubila svaku nadu'', odgovorila mu je Olga, a on je komentirao kako je to onda pravo malo čudo. Olga je zatrudnjela i sada je po prvi put čula bebine otkucaje srca!