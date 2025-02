Ovako slomljenu Paulu nikad nismo vidjeli: 'Što sam napravila?'

Miro ju je pitao do kada ga misli ignorirati, a ona je negirala da to radi. "Vidi, Paula, ako pobjegneš od mene, ne znači da možeš pobjeći od prošlosti", istaknuo je Miro. Ona ga je pitala o čemu priča.

"Što se mene tiče, ništa se nije dogodilo. Jednostavno zaboravi", poručila mu je. "Možeš ti potiskivati to koliko god želiš, ali istina je istina. Neke stvari su se dogodile. Što prije to prihvatiš, to će ti biti bolje", komentirao je Miro. To je uzrujalo Paulu. "Nikog to više nije briga. Molim te, idi. Pusti mene i Tomu, molim te", odgovorila mu je.