Ovo je Karlova verzija priče: Pokušava Martu uvjeriti da je ubila Anu

''A tada si počela nešto mrmljati, spominjala si Anu pa auto, udarac. Isprva mi nije bilo jasno što to sve znači, ali kasnije mi se posložilo'', nastavio je.

''Izletila si s ceste nakon udarca, nedaleko od mjesta nesreće. Tamo sam te ja našao, izgubila si svijest... Pretpostavljam da je to zbog udarca u glavu. Onda si nešto počela mrmljati, spominjala si Anu pa auto pa udarac'', ponovio je Karlo uvjeravajući je da je to istina. ''Isprva mi nije bilo jasno što to sve znači, ali kasnije mi se sve posložilo'', objasnio joj je.

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda dostupna na platformi Voyo!