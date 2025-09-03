Nova epizoda serije 'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.
Ovo nitko nije očekivao! Marta na sudu stala na Olginu stranu: 'Da nije bilo nje, ne bih danas stajala ovdje'
Marta je na sudu rekla kako je Viktorija nasrnula na nju te kako ju je Olga obranila
Olga je slobodna žena!
Mladi glumac Ezra iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr: 'Kao Ezra mogu sve izdržati, ali Noa tuguje...'
