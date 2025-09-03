Emisije
Sjene prošlosti

Ovo nitko nije očekivao! Marta na sudu stala na Olginu stranu: 'Da nije bilo nje, ne bih danas stajala ovdje'

Marta je na sudu rekla kako je Viktorija nasrnula na nju te kako ju je Olga obranila

RTL.hr
03.09.2025 20:30

Nova epizoda serije 'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Olga je slobodna žena!

Sjene prošlosti

Mladi glumac Ezra iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr: 'Kao Ezra mogu sve izdržati, ali Noa tuguje...'

