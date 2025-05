Paula čula da će se Šimun vratiti Marti: 'Uglavnom on će ostaviti Olgu jer je Mila važnija'

Paula je krivo shvatila Šimunov razgovor koji je načula pa je tako Marti prenijele potpuno krive informacije. ''Šimun je odlučio da je Mila najvažnija i da se Olga s tim mora pomiriti i još nešto, da je Danijel sad premlad da bi ga to sve skupa diralo... Tako nešto. Bila sam vani na cesti i naginjala se da čujem, nisam čula od riječi do riječi, ali uglavnom on će ostaviti Olgu jer je Mila važnija'', objasnila je Paula, a Martu je zanimalo je li nju spominjao.