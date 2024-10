Paula i Tomo iz 'Sjena prošlosti' pozirali na snimanju serije: 'Podočnjaci u sedam ujutro'

"Podočnjaci u sedam ujutro", napisala je glumica.

Inače, Dajana je ranije za RTL.hr progovorila o svojoj ulozi Paule. "Moj osobni osjećaj je da sam se dobro snašla, zanimljiv je lik kao i sve četiri žene. Super je energija na setu što mi olakšava. Ima tu svega, ljubomore i iskompleksiranosti... Ona misli da je ugrožena i stalno stjerana u kut te je to tjera da stalno grize i stalno napada, iako joj to baš i ne uspijeva. Svoje namjere ne provede do kraja. No, jako je zanimljiva jer je životna, ima iskrene reakcije, njene suze i smijeh su iskreni, pogotovo smijeh s djetetom, nisam htjela da se to izgubi. Ljudi je ne vole, Paula je grozna osoba pa nisam htjela da scene s djetetom budu hladne. Zanimljivi su mi ti odnosi: muž, prijateljice, svaki dan nešto novo i veselim se", ispričala je.