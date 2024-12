Paula je paranoična i to s razlogom: 'Samo sam jeo sladoled s učiteljem Marjanovićem'

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' Paula dolazi po sina Nou u školu, no njega nema... Do nje dolazi Veronika s pitanjima koje je trenutno ne zanimaju jer joj je trenutno najveća briga pronaći Nou.

''Mislim da je izašao među prvima...'', komentirala je Veronika. Nazvala je i Tomu u nadi da je možda on preuzeo Nou iz škole, no nije. Ipak, uspijela ga je naći u parku i to ni s profesorom Marjanovićem.