Paula ne može vjerovati što čuje! 'Pravite se fine kao da vas ne zanima'

Olga je na sve to sa smiješkom reagirala, a Ana je priznala da ih je iznenadila. Čestitala joj je na kupnji. Paulu je sve to šokiralo, a tražila je Olgu da joj otkrije sve detalje. "To ćeš sve uskoro saznati ili će ti Marta sve reći s obzirom da vas dvije dijelite apsolutno sve", istaknula je Olga.