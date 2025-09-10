Emisije
Sjene prošlosti

Paula odlučila svjedočiti u Blankinu korist: 'Zauvijek ćeš ostati ubojica. Ovo radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir'

Paula je bila pod velikim pritiskom, pa je odlučila dati izjavu u Blankinu korist

RTL.hr
10.09.2025 20:45

Paula je posjetila Blanku u pritvoru. "Došla sam ti reći da ću svjedočiti", poručila je Paula, na što je Blanka uzbuđeno odgovorila: "Pa to je super, hvala ti!"

"Nema potrebe za glumom. Nismo prijateljice i to nikada nismo ni bile. Svjedočit ću samo zato što to tako treba biti. Istina je istina, a ti si laž. Ovo ne radim zbog tebe, radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir", poručila joj je Paula.

"Znači, svejedno me mrziš?", upitala je Blanka. "Ubila si mi prijateljicu", odgovorila je Paula hladno, na što joj je Blanka uzvratila: "Nije sve tako kako ti misliš."

Paula i Blanka, Sjene prošlosti
FOTO: RTL

"Zapravo jest. I koliko god se trudila izvrnuti istinu, ne možeš, Blanka. Zauvijek ćeš ostati ubojica", odgovorila je Paula.

"A što je s time što je Ana htjela ubiti Miru?", upitala je Blanka. "E pa, šteta što nije uspjela. Muž ti je gad i zato ste savršen par", kazala je Paula, s očiglednim prezirom u glasu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Trač party! Olga manipulacijom okrenula Veroniku protiv Marte: 'Netko sreću traži u braku, a netko na gumenoj lopti'

Sjene prošlosti

Olga pomrsila planove! Martin luksuzni trgovački centar možda neće zaživjeti

