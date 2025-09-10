Paula odlučila svjedočiti u Blankinu korist: 'Zauvijek ćeš ostati ubojica. Ovo radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir'

Paula je posjetila Blanku u pritvoru. "Došla sam ti reći da ću svjedočiti", poručila je Paula, na što je Blanka uzbuđeno odgovorila: "Pa to je super, hvala ti!"
"Nema potrebe za glumom. Nismo prijateljice i to nikada nismo ni bile. Svjedočit ću samo zato što to tako treba biti. Istina je istina, a ti si laž. Ovo ne radim zbog tebe, radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir", poručila joj je Paula.
"Znači, svejedno me mrziš?", upitala je Blanka. "Ubila si mi prijateljicu", odgovorila je Paula hladno, na što joj je Blanka uzvratila: "Nije sve tako kako ti misliš."
"Zapravo jest. I koliko god se trudila izvrnuti istinu, ne možeš, Blanka. Zauvijek ćeš ostati ubojica", odgovorila je Paula.
"A što je s time što je Ana htjela ubiti Miru?", upitala je Blanka. "E pa, šteta što nije uspjela. Muž ti je gad i zato ste savršen par", kazala je Paula, s očiglednim prezirom u glasu.
