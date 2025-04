Paula oprostila Tomi, ali ima nekoliko uvjeta: 'Paula, ne mogu ponovno raditi za tvog starog'

''Prije no što si nas uvalio u sve ovo i osramotio svoju obitelj'', rekla mu je Paula. ''Joj daj molim te, nije kraj svijeta. Kao da sam ja neki kockar, probisvijet? I sama znaš da nisam to napravio namjerno, nisam bio sebičan'', objasnio je Tomo. Paula je upitala koliko je uzeo iz restorana. ''Je li to sad bitno? Rekao sam da ću ti vratiti sve do zadnjeg centa. Pet tisuća...'', odgovorio je nakon okolišanja.

''Ništa sve pet, ja ću tražiti novac od tate, on će mi ih opet dati – naravno, ali ti ovaj put nećeš imati nikakve veze s restoranom. Ja se nadam da ti je to jasno'', objasnila je Paula. Tomo je rekao da ne može vjerovati da to traži od njega. ''A ja ne mogu vjerovati da ti opet radiš budalu od mene pa eto'', komentirala je Paula, a Tomo je ponovno komentirao da će vratiti sve do zadnjeg centa.

''Kako ljubavi? Imaš li neki budžet za koji ne znam? Imaš neki financijski plan? Hoćeš pitat djeda da ti posudi iz kasice?'', ispitivala je Paula. ''Hvala ti, ovo je baš bilo nisko'', rekao je Tomo. Paula je komentirala da ona ne može ići toliko nisko kao on.

