Paula optužuje Blanku za pokušaj ubojstva: 'Ti si prošla grozan stres i očito imaš paranoje'

''Ako itko planira i napada iz zasjede, to si onda ti. Ajde se sjeti što si ti napravila'', rekla joj je Blanka pritom misleći na Paulin pokušaj da je otruje. ''I je li se sjećaš kako si me pokušala otrovati? Sve znam, ja sam to vidjela, ali to sad uopće nije bitno. Sad ćemo riješit ovu situaciju. Kako misliš da sam navela osu da tebe ubode?'', upitala ju je Paula.

Blanka je došla kod Paule provjeriti je li dobro, a Paula joj je rekla da je svjesna da je ona odgovorna za njezinu alergijsku reakciju. ''Ne idem nikud dok mi ne objasniš odakle ti ova suluda ideja'', rekla joj je Blanka. ''Paula, ti si prošla grozan stres i očito iz nekog razloga imaš paranoje'', dodala je i upitala je kako misli da je ona to napravila. ''Ne znam, ali sam uvjerena da si imala neke veze s tim'', rekla joj je Paula.

''Što sam ja tu osu spakirala u kofer, nosila je sa sobom i ja pričam sa osama pa sam je istrenirala da upravo tebe ubode i izazove alergijsku reakciju? Je li ti to zvuči normalno?'', objasnila je Blanka. ''Što bi Miro napravio da sazna da sam ja to tebi napravila? Dobro znamo koliko si ti njemu posebna'', rekla je Blanka i dodala kako se ne mora pretvarati jer obje znaju istinu. ''Nemam nikakve veze s tim to je sve u tvojoj glavi'', rekla je Paula.

Blanka joj je objasnila da će se ona i Miro uskoro vjenčati i da ničim ne bi to ugrozila te da ju nije briga za njihove osjećaje iz prošlosti. ''Ja ću sve to pospremit u prošlost i krenut dalje i isto to želim od vas. Da se svi skupa družimo, da smo u dobrim odnosima i zato je bio i plan da odemo u tu vikendicu. Paula, ono što te molim, ajmo zaboravit sve'', rekla joj je Blanka. ''Molim te, želim ti biti prijateljica bez fige u džepu'', dodala je, a Paula je povjerovala u svaku njezinu riječ. ''Dobro, možda sam malo pretjerala'', rekla je.

