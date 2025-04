Paula poludjela zbog Tomine odluke: 'Ti si odlučio uložiti našu ušteđevinu u posao koji nemaš pojma?!'

''Naručiš malo hranu, piće, napraviš obračun... Kao da moraš imati za to neke visoke škole...'', objasnio je Tomo. Paula ga je upitala je li svjestan koliko je to komplicirano i riskantno. ''Ne prodaješ odjeću koja može stajati tamo negdje. Prodaješ hranu koja trune, koja se mora prodavati svakodnevno, ako ne – ti gubiš novac, je li ti to palo na pamet?'', upitala ga je Paula. ''Naravno da mi je palo na pamet, što ti misliš tko sam ja, Paula stvarno...Ne razumijem, za šta ti mene držiš'', uvrijedio se Tomo. Paula mu je rekla kako smatra da je to situacija u kojoj se trebao konzultirati s njom jer se i nje tiče. ''Ovo je trebala biti zajednička odluka'', rekla mu je.

Tomo je pozvao Paulu kako bi je iznenadio priopćenjem da je on novi vlasnik restorana. ''Kako ne razumiješ, ja imam koncesiju, ja sam vlasnik'', rekao joj je, a njoj se navedeno nije svidjelo. ''Čekaj, ti meni hoćeš reći da si ti uložio svoj novac?'', upitala ga je, a on je rekao da se mora nešto uložiti kako bi se profitiralo. ''Ti si, nakon godinu dana što si bio bez plaće, odlučio uložiti našu ušteđevinu u posao koji nemaš pojma'', komentirala je ljutito Paula.

''Joj, koliko si pozitivna, suzdržavao sam se od zadovoljstva'', sarkastično je komentirao Tomo. ''Ja ne znam što ti očekuješ, ljubavi, ti si pravnik, a tu se ponašaš kao neki krčmar'', komentirala je, a on joj je rekao da ga ne vrijeđa s obzirom na to da je ovo elitini restoran. ''Znaš li ti koliko bi ljudi dalo pola bubrega za ovako nešto? Uostalom, samo da znaš i Miro me čak podržao u ovom'', priznao joj je Tomo. Paula je komentirala kako je znala da je i on umiješan u to...

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda dostupna na platformi Voyo!