Paula razotkrila svoje opasne namjere: 'Nitko me neće spriječiti'

Olga je zaprijetila Pauli otkazivanjem zabave zbog njezinih opasnih namjera. "Ako misliš da je zabava jedina prilika da to napravim, grdo se varaš", rekla joj je Paula.

"Olga, napravit ću to kad tad. Ubit ću Martu. Nitko me neće spriječiti u tome. To ti obećavam", uporna je ona. Olga ju je zamolila da se sabere.