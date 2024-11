Paula savjetuje Olgu oko Šimuna: 'Makni taj svoj ponos i baci mu se u zagrljaj'

Paula je pozvala Olgu na večeru kod sebe s Tomom, a tema razgovora je bila ta kako bi se Olga trebala udati i koliko je brak prekrasan. ''Kad ti kažem. Ne moraš razmišljati o plaćanju računa, registraciji auta, ne moraš niti raditi ako to ne želiš – sve dobiješ na srebrnom pladnju. Jedino što ti moraš je dobro izgledati i smiješiti se. Sretna ti, sretan on – tko bi poželio išta bolje'', objasnila je Paula insinuirajući na njezin odnos sa Šimunom, a Tomo je bio sretan čuvši to, misleći kako priča o njihovom braku.