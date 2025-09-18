Emisije
Sjene prošlosti

Gluma ili iskrene emocije? Paula se suočila s Ines, a ona joj odgovorila: 'Ja nisam ničija ljubavnica'

Nakon Martinog savjeta, Paula se odlučila približiti Ines jer je smatra prijetnjom svojoj obitelji i braku s Tomom

RTL.hr
18.09.2025 21:15

"Gle Ines, znam da sam bila nagla prema tebi, ali Tomo je moj muž", započela je Paula. "Mi smo skupa još od srednje škole, mi imamo dijete."

Ines je odgovorila mirno, ali odlučno, otkrivajući vlastitu bolnu prošlost kao ključni argument svoje nevinosti. Objasnila je kako je u Tomi, svom odvjetniku, tražila i prijateljsku podršku tijekom vlastitog teškog razvoda, ali da njihov odnos nikada nije prešao granice prijateljstva. "Žao mi je da si to uopće sve tako protumačila", rekla je Ines.

Paual, Sjene prošlosti
Paual, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Ja nisam ničija ljubavnica i neću to nikad niti biti", izjavila je, dodavši potresan detalj koji je promijenio tijek razgovora: "Ne bih mogla nikome napraviti to što je meni Filip pripremio... Te laži."

"Zašto me onda odbija? Ja više ne znam što da kažem našem djetetu", pitala je Paula. Ines joj je tada ponudila utjehu. "Možda trebaš biti strpljiva", savjetovala joj je nježno, na što joj je Paula odgovorila: "U svakom slučaju, Ines, drago mi je da smo popričale."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Bizaran susret u 'Sjenama prošlosti'! Glorija posjetila Blanku u pritvoru i razočarala se: 'I to je to? Zgodan outfit, izgleda udobno'

