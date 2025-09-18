Gluma ili iskrene emocije? Paula se suočila s Ines, a ona joj odgovorila: 'Ja nisam ničija ljubavnica'

"Gle Ines, znam da sam bila nagla prema tebi, ali Tomo je moj muž", započela je Paula. "Mi smo skupa još od srednje škole, mi imamo dijete."

Ines je odgovorila mirno, ali odlučno, otkrivajući vlastitu bolnu prošlost kao ključni argument svoje nevinosti. Objasnila je kako je u Tomi, svom odvjetniku, tražila i prijateljsku podršku tijekom vlastitog teškog razvoda, ali da njihov odnos nikada nije prešao granice prijateljstva. "Žao mi je da si to uopće sve tako protumačila", rekla je Ines.