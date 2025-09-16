Paula ulovila Tomu s drugom pa napravila scenu: 'Vucaraš se s ovom kradljivicom muževa!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

icon-close

Olga odluči uzeti stvari u svoje ruke i pomoći Ines. Nakon što otkrije tko je Martina veza, ucjenom je pritišće da povuče prijavu. Karlo odbacuje Miru iz svog života, a Marta svjedoči mračnom Karlovom trenutku. Očajni Miro shvaća da teško može pomoći Blanki, osim ako ne zatraži uslugu od određene osobe.

icon-expand Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Paula i dalje ne može pridobiti Tomu onako kako želi. Iako su proveli noć skupa nakon njegovog sukoba s Karlom, drugo jutro nestao je bez traga. I dok se pita što smjera i gdje je, ugleda ga zajedno s Ines u restoranu. Jesi pri sebi? Vucaraš se s ovom raspuštenicom, kradljivicom muževa!" započinje Paula scenu pa podsjeća Ines da je on još uvijek njezin, Je l' ti rekao gdje je bio, gdje je proveo noć? Sa svojom ženom! Došao je ravno iz našeg kreveta!"

icon-expand Paula, Tomo, Ines, Sjene prošlosti FOTO: RTL