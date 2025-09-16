Emisije
Sjene prošlosti

Paula ulovila Tomu s drugom pa napravila scenu: 'Vucaraš se s ovom kradljivicom muževa!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
16.09.2025 11:27

Olga odluči uzeti stvari u svoje ruke i pomoći Ines. Nakon što otkrije tko je Martina veza, ucjenom je pritišće da povuče prijavu.

Karlo odbacuje Miru iz svog života, a Marta svjedoči mračnom Karlovom trenutku. Očajni Miro shvaća da teško može pomoći Blanki, osim ako ne zatraži uslugu od određene osobe.

Paula, Sjene prošlosti
Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Paula i dalje ne može pridobiti Tomu onako kako želi. Iako su proveli noć skupa nakon njegovog sukoba s Karlom, drugo jutro nestao je bez traga. I dok se pita što smjera i gdje je, ugleda ga zajedno s Ines u restoranu.

Jesi pri sebi? Vucaraš se s ovom raspuštenicom, kradljivicom muževa!" započinje Paula scenu pa podsjeća Ines da je on još uvijek njezin, Je l' ti rekao gdje je bio, gdje je proveo noć? Sa svojom ženom! Došao je ravno iz našeg kreveta!"

Paula, Tomo, Ines, Sjene prošlosti
Paula, Tomo, Ines, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kako je završio ovaj ljubomorni ispad, pokazat će 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Kraj prijateljstva! Karlo izgovorio brutalne riječi Miri: 'Ti si gnjida i nula od čovjeka'

