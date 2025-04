Paula zaplakala zbog Mirinog postupka: 'Da nije bilo njega, ti sad ne bi ovdje sjedila'

Paula je napokon puštena iz zatvora, a s Tomom razgovara o navedenom i zahvaljuje mu se na svemu što je učinio za nju. Tomo joj otkriva da je osim njega, za sve zaslužan i Miro, koji je pristao lažno svjedočiti zbog nje.

''Ja ne vjerujem da je Miro pristao na to'', komentirala je začuđeno Paula. ''Da, na takav sulud plan, ali je'', potvrdio je Tomo. ''Tomo, to je lažno svjedočenje'', komentirala je, a on je rekao da ne zna tko bi na takvo nešto pristao.