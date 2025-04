Paula završila s Mirom, on je izvan sebe: 'Tebi je u redu živjeti u laži?'

"To je bio samo trenutak slabosti. Ništa drugo. Miro ja znam što osjećam", rekla mu je Paula.

"Ti mene maltretiraš. Ucjenjuješ me. Ne znam koja normalna osoba bi voljela takvog čovjeka. Molim te pusti me na miru. Imam svoju obitelj i ne planiram ih nikada napustiti", rekla je.

"Tebi je u redu živjeti u laži?", upitao ju je, a ona mu je odgovorila da se vrati Blanki.

"Pusti me na miru. Ovdje više nemoj dolaziti. Ako me sretneš na cesti, pravi se da me nisi vidio", naglasila je Paula. Miro je ostao u čudu.

