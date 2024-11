Petra Dugandžić za RTL.hr o ulozi u 'Sjenama prošlosti' i novoj ljubavi: 'Volim živjeti slobodno'

Glumica Petra Dugandžić koja u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' glumi kozmetičarku Emu, priznaje, živi svoje najbolje poslovne dane. Nakon uloge u seriji 'San snova' do nje je došla i ona u 'Sjenama prošlosti', a u međuvremenu je pripremala svoju predstavu u kojoj je sažela - sebe. Ekipa RTL-a je bila na premijeri, a nakon nje, ulovili smo glavnu glumicu koja nam je rekla ponešto o monodrami 'Nikome ni riječ', ali i o televizijskim ulogama u kojima istinski uživa.

Što kažete na premijeru predstave 'Nikome ni riječ'. Jeste li zadovoljni?

Jako sam zadovoljna. Imala sam gluhu dvoranu do danas i napokon sam dobila reakcije. Ovo je komedija, jedino što mi je bilo bitno je to da dobijem smijeh. Bilo je puno podrške u aplauzima, a oni dramatični i emotivni dijelovi su ostavili određenu dozu muka. Taman tamo gdje sam htjela. Ovo je premijerna publika za koju bi se djelomično moglo reći da je navijačka. No, duboko u sebi osjećam da su oni zadovoljni pa samim time i ja.

Kako ste ju stvarali?

Predstava se stvarala devet mjeseci, moglo bi se reći da je to moja beba. Devet mjeseci je prošlo otkad sam došla na tu ideju sa svojim kokreatorom Tomislavom Bedenikovićem. To je moja ljubavna priča, ekstremna životna priča. Svi su govorili kako bi to trebao postati film, a ja sam rekla - ne, imamo predstavu. Počela sam to pisati, devet mjeseci se taj tekst stvarao i evo me danas.