Ples, osmijeh i sreća! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina zasjali na veseloj proslavi vjenčanja

Glumac iz popularne serije 'Sjene prošlosti' , Marko Petrić , sa suprugom Tinom uživao je na veseloj atmosferi vjenčanja. Par je bio u odličnom raspoloženju, plesao do kasno u noć, a njihovi osmijesi nisu silazili s lica dok su pozirali za fotografije.

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

