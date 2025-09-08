Emisije
Sjene prošlosti

Ples, osmijeh i sreća! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina zasjali na veseloj proslavi vjenčanja

Marko Petrić sa suprugom Tinom uživao u veselom duhu vjenčanja

RTL
08.09.2025 15:00

Glumac iz popularne serije 'Sjene prošlosti', Marko Petrić, sa suprugom Tinom uživao je na veseloj atmosferi vjenčanja. Par je bio u odličnom raspoloženju, plesao do kasno u noć, a njihovi osmijesi nisu silazili s lica dok su pozirali za fotografije.

Marko Petrić, Sjene prošlosti
Marko Petrić, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Marko Petrić, Sjene prošlosti
Marko Petrić, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Olga i Šimun prekinuli nakon žestoke svađe! 'Marta će uvijek biti između nas. Ti se uvijek daš izmanipulirati'

Sjene prošlosti

Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno: 'Sve što smo mogli biti, a nikad nismo'

