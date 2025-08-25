Emisije
Sjene prošlosti

Pogledajte nove kadrove serije 'Sjene prošlosti': Svi će dobiti ono što zaslužuju?!

'Sjene prošlosti' ne propustite od 1. rujna u 20:15 na RTL-u, a 24 sata ranije na platformi Voyo

RTL.hr
25.08.2025 11:22

Nove epizode popularne serije 'Sjene prošlosti' ne propustite – od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te na 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Sve je spremno za vjenčanje godine! Olga ili Marta - tko će izreći sudbonosno 'da' već u prvoj epizodi novih 'Sjena prošlosti'?

Povratak na male ekrane! Vanda Winter stiže u 'Sjene prošlosti' kao zlica Glorija: 'Uloga se pojavila u idealnom trenutku'

