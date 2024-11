Poljupci i razgovor o budućnosti: Ovako Olga i Šimun vide njihov zajednički život

"A Marta će se morati pomiriti s tim", odgovorio joj je Šimun. "Olga, mi moramo naći svoj put", dodao je. "Šimune, ti znaš da je meni jako teško razgovarati o ovim stvarima", istaknula je Olga. On joj je rekao da je svjestan toga.

"Ali mi se volimo, zar ne?", pitao ju je. "Da, ali...", odgovorila je Olga. Šimun je rekao da zašto onda ne bi bili sretni i da se nisu sreli tko zna što bi bilo s njima. "Ali sreli smo se i sve se promijenilo", naglasila je Olga. "Meni je bitno da sam tebe sreo", rekao je Šimun.

Ispričao je Olgi da želi da napuste ovo mjesto kad se razvede od Olge. "Ali negdje dovoljno blizu da možeš vidjeti Milu kad god poželiš", predložila je Olga i on se s time složio. Istaknuo je da može, ali i ne mora prodati svoju kuću. "Želim pobjeći s tobom dovoljno daleko gdje ćemo biti mirni i sigurni", rekao je Šimun.

Nakon toga su se poljubili. "Sve to zvuči prekrasno, ali ja se ne mogu osjećati sigurno dok ne saznam tko me pokušao ubiti", istaknula je Olga nakon što su prekinuli poljubac. Šimun je rekao da je siguran da to nije mogla biti Ana.